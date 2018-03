Mannheim. (pol/rl) Bei der Auseinandersetzung mit einem 44-Jährigen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Benjamin-Franklin-Village wurden zwei Sicherheitskräfte und später eine Polizisten am frühen Mittwochmorgen leicht verletzt.

Der Mann hatte mit weiteren Bewohnern gefeiert und rund zwei Promille intus. Als die Sicherheitskräfte gegen 0.40 Uhr kamen, um die Einhaltung der Hausordnung anzumahnen, versetzte der 44-Jährige einem Sicherheitsmann einen Faustschlag. Der Mann wurde daraufhin mit ins Büro der Sicherheitskräfte genommen, wo er kurze Zeit später einem anderen Sicherheitsmann einen Ellenbogenstoß gab.

Als sich eine größere Menschengruppe vor dem Sicherheitsbüro versammelte, um sich mit dem 44-Jährigen zu solidarisieren, drohte die Situation zu eskalieren.

Die Sicherheitsleute riefen die Polizei zur Unterstützung, die mit zehn Streifenwagenbesatzungen zum Benjamin-Franklin-Village kam, um die Situation zu beruhigen. Als zwei Polizisten die Personalien eines 32-jährigen Bewohners kontrolliert wurden, der mit mehr als 1,5 Promille ebenfalls stark betrunken war, wehrte er sich dagegen und verletzte dabei eine Polizistin leicht.

Der 44-Jährige und der 32-Jährige wurden bis zum Mittwochmorgen in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen gegen den 44-Jährigen wegen Körperverletzung in zwei Fällen, sowie gegen den 32-Jährigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.