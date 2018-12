Mannheim. (pol/mün) Ein 30 Jahre alter Mann widersetzte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag seiner Festnahme und verletzte dabei einen Beamten. Der alkoholisierte Mann randalierte kurz nach Mitternacht in einem Schnellrestaurant im Stadtteil Sandhofen, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Polizeistreife habe er sich der Mann uneinsichtig gezeilt, seinen Namen nicht nennen wollen und deshalb sollte mit auf die Wache kommen. Damit sei der Mann nicht

einverstanden gewesen und habe die eingesetzten Beamten mit Schlägen angegriffen.

Bei der anschließenden Festnahme zog sich ein 53-jähriger Polizeibeamter einen Handgelenksbruch zu. Der Angreifer selbst wurde laut Polizei leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Da der Mann auch typische Reaktionen zeigte, die auf Drogenkonsum hinwiesen, ordneten die Beamten eine Blutprobe an.