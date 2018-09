Mannheim. (pol/mün) Bereits seit Mitte April sucht die Mannheimer Polizei intensiv nach einer 15-jährigen Mannheimerin. Seit dem 17. April ist das Mädchen aus einem Mannheimer Kinderheim verschwunden, wie die Behörden mitteilen. Ende Mai sei sie noch zu Hause in der elterlichen Wohnung in der Neckarstadt-West gewesen. Anfang Juni habe sie ihr Bruder im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt gesehen. Die Polizei vermutet, dass die Jugendliche sich derzeit in Mannheim-Neckarstadt oder Ludwigshafen-Oggersheim aufhalten könnte.