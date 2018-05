Mannheim. (pol/mün) Die Polizei ermittelt gegen einen Türsteher, der in der Nacht zu Samstag eine 33-jährige Frau verletzt haben soll.

Nach Angaben der Beamten wollte die junge Frau gegen 3 Uhr in den N-Quadraten ihr Fahrrad an der Hauswand einer Gaststätte abstellen. Plötzlich habe sie ein Türsteher im Genick gepackt und sie einige Meter vom Eingangsbereich weggezerrt. Die Frau erlitt laut Polizeibericht neben erheblichen Schmerzen auch einen leichten Schock. Gegen den Türsteher, der sich beim Eintreffen der Polizei über den Hinterausgang aus dem Staub machte, ermittelt das Polizeirevier Innenstadt.