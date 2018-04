Mannheim. Bei einem Streit zwischen zwei Männern am Freitagnachmittag zog ein Kontrahent ein Messer - doch Passanten verhinderten Schlimmeres.

Gegen 15.50 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass es auf dem Mannheimer Marktplatz eine Messerstecherei geben soll. Vor Ort nahm eine Polizeistreife dann einen 43-jährigen Mannheimer fest. Der war mit einem 55-jährigen Schweizer in Streit geraten und soll nach Angaben der Polizei den Schweizer mit dem Messer bedroht haben. Er habe versucht, dem älteren Mann in den Bauch zu stechen. Dem Angreifer konnte jedoch durch Passanten das Messer aus der Hand entrissen werden. Der Mann wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. (pol/mün)