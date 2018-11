Mannheim. (pol/rl) Eine Zivilstreife der Polizei war am Dienstag, 15. April, gegen 1 Uhr in der Seckenheimer Straße unterwegs. Nicht schlecht staunten die Beamten, als sie auf Höhe der Kreuzung zur Mühldorfer Straße mit hoher Geschwindigkeit von zwei BMW überholt wurden. Die Polizisten nahmen die Verfolgung, der beiden Autos auf, die mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h durch die Stadt rasten. Die beiden BMW mit Mannheimer Zulassung fuhren dabei zeitweise nebeneinander und überholten sich gegenseitig. Im Bereich des Kaiserrings und des Friedrichsplatzes gelang es der Streife schließlich aufzuschließen und mit der Unterstützung weiterer zwischenzeitlich alarmierter Polizeikräfte die beiden Fahrer kontrollieren. In den Auto saßen sieben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.

Gegen die beiden Fahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wird nun wegen Teilnahme an einem nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sollte sich herausstellt, dass bei dem "Rennen" andere Verkehrsteilnehmer durch die Raser gefährdet wurden, müssen die Fahrer zusätzlich mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Polizei bittet daher eventuelle Geschädigte oder Zeugen des illegalen nächtlichen Rennens, sich unter der 0621/1258-0 beim Revier Innenstadt zu melden.