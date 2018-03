Mannheim. (pol/sbl) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag wurde eine 24-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Die junge Frau wurde von einem 42-jährigen Audi-Fahrer erwischt, der von der Museumsstraße in die Theodor-Heuss-Anlage abbog. An dieser Stelle ist der Radweg in beide Richtungen freigegeben. Die 24-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Am Audi entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.