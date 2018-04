Mannheim. (pol/mün) Ein Notfallrucksack und weitere Medikamente wurden am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt aus einem Rettungsfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gestohlen. Das Fahrzeug war laut Polizei zwischen 20.45 und 21 Uhr in der Fahrzeughalle des Klinikums abgestellt, während die Rettungskräfte einen Patienten in die Notaufnahme brachten. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie, dass aus dem Fahrzeug ein Notfallrucksack entwendet worden war. In dem Rucksack befanden sich auch betäubungsmittelähnliche Medikamente und Narkotika. Im Medikamentenschrank des Fahrzeugs fehlten ebenfalls Medikamente.

Deshalb warnt die Polizei ausdrücklich: Nach Auskunft eines Arztes könnten die gestohlenen Medikamente bei unsachgemässer Verwendung tödlich wirken.

Zeugen für den Diebstahl können sich beim Polizeirevier Sandhofen unter der Rufnummer 0621/ 777690 melden.