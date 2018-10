Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einer Kneipenschlägerei kam es am Sonntagabend, 4. Mai, in der Neckarstadt. Laut Polizei betraten vier unbekannte Männer gegen 20.20 Uhr ein Lokal an der Ecke Draisstraße und Riedfeldstraße. Sie gingen an einen Tisch, an dem zwei Männer im Alter von 46 und 37 Jahren saßen und schlugen auf beide ein. Als die beiden Männer flohen, setzten die vier Schläger ihnen nach und schlugen dann weiter auf sie ein. Dann flohen die Schläger in unbekannte Richtung. Der 46-Jährige erlitt bei der Schlägerei so starke Kopfverletzungen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Sein Bekannter kam mit leichten Verletzungen im Bereich der Nase davon. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Hinweise zur Identität der vier Angreifer machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0621/3301-0 anzurufen.