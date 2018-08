Mannheim-Neckarstadt. (pol/pad) Ein hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Verkehrsunfall in der Neckarstadt am Mittwochnachmittag.

Laut Polizeibericht ist es gegen 14.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Mittelstraße und Pumpwerkstraße zum Zusammenstoß zwischen einem zu schnell in Richtung Ludwig-Jolly-Straße fahrenden Porsche und einem die Mittelstraße überquerenden Fiat Punto.

Der Punto drehte sich hierbei um 180 Grad und wurde so stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Der 25-Jährige Insasse des Fahrzeuges blieb jedoch glücklicherweise unverletzt.

Der 34-jährige Porschefahrer erlitt leichte Verletzungen an Schulter und Arm und der Schaden an seinem Wagen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Als die Polizei die Fahrtüchtigkeit der beiden Fahrer prüfte, stellte sie fest, dass der Fahrer des Porsches unter Drogeneinfluss stand. Gegen ihn ermittelt nun das Polizeirevier Neckarstadt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 bei der Polizei zu melden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Straßenbahnverkehr in der Mittelstraße zeitweise unterbrochen.