Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Ein 29-jähriger Mannheimer war am Mittwochnachmittag in der Waldhofstraße unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr in Höhe des Anwesens 45 von zwei ihm bekannten Männern angehalten wurde. Die Männer im Alter von 49 und 29 Jahren bedrohten ihn mit einem Messer, raubten ihm rund 200 Euro Bargeld und flüchteten.

Einen der beiden Straßenräuber konnte die Polizei bereits festnehmen und verhören. Die Polizei bittet trotzdem weitere Zeugen der Tat sich unter der 0621/174-0 zu melden.