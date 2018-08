Mannheim. (pol/rl) Ein fünfjähriger Junge wurde im Stadtteil Neckarstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt. Das Kind lief laut Polizei gegen 7.50 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Paul-Gerhardt-Straße. Als sich ein 46-jähriger Autofahrer fast auf Höhe der beiden Personen befand, riss sich der Junge von seiner Mutter los und lief vor den Wagen. Bei dem Zusammenstoß fiel das Kind auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht am linken Fußgelenk. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der kleine Mannheimer vorsorglich in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Neckarstadt ermittelt.