Mannheim. (pol/nb) Das Opfer eines falschen Wasserwerkers wurde am Donnerstagnachmittag eine 77-jährige Rentnerin im Stadtteil Neckarstadt-West. Gegen 16.00 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür und gab an, dass in der Nachbarwohnung die Abwasserrohre verstopft seien. Daher müsse er nun ins Bad der Geschädigten, um dort etwas zu überprüfen. Zwar begleitete die Frau den etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, als dieser vorgab, noch etwas holen zu müssen, ließ sie ihn jedoch unbeaufsichtigt. Weil der "Handwerker" nicht zurückkehrte, wurde die Mannheimerin stutzig. Sie musste feststellen, dass aus ihrer Handtasche unter anderem Bargeld und eine EC-Karte entwendet wurden. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde mit der EC-Karte bereits kurze Zeit nach dem Diebstahl Geld abgehoben.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, schlank, dunkelblondes Haar, Igelfrisur, sprach hochdeutsch mit kurpfälzischem Dialekt.

Tipps der Polizei: Lassen Sie keine von Ihnen nicht bestellten Handwerker ins Haus oder die Wohnung! Halten Sie telefonisch Rücksprache mit der betreffenden Firma! Rufen Sie im Zweifelsfall lieber die Polizei! Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen oder Tätern ein! WICHTIG: EC-Karte und PIN gehören nie zusammen!

Lassen Sie Ihre Karte im Falle eines Diebstahls sofort sperren! Beim Feststellen eines Taschendiebstahls: Erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei Ausführlich beraten werden Sie auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter Telefon 0621/174-1212.