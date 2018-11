Mannheim. (pol) Wegen eines Körperverletzungsdelikts wurden Beamte des Polizeireviers Neckarstadt am frühen Freitagmorgen in ein Café in die Mittelstraße gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war kurz vor 05 Uhr ein 41-jähriger Mann auf seine 36-jährige Ex-Freundin losgegangen. Aus bislang unbekannten Gründen hatte der Mannheimer laut Polizei zunächst noch in seiner Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht geschlagen, sie getreten, am Hals gewürgt und schließlich die Treppe hinuntergestoßen. Die Geschädigte suchte ihr Heil in der Flucht, rannte auf die Straße und fand schließlich Zuflucht in einer Kneipe. Erst dort ließ der Ex nach polizeilicher Ansprache von ihr ab. Die Frau klagte über massive Schmerzen. Sie kam nach medizinischer Erstversorgung mit zahlreichen Hämatomen und Kratzwunden in ein Mannheimer Krankenhaus. Gegen den aggressiven und völlig außer sich geratenen Neckarstädter ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.