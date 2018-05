Gestern Morgen wurde das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt davon verständigt, dass eine Frau von ihrem Ehemann geschlagen worden sei. Der alkoholisierte Mann verhielt beim Eintreffen der Polizeibeamten sehr aggressiv. Ein später durchgeführter Alkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der 31-jährige gegen Mitternacht nach Hause gekommen. Als es dann zum Streit mit seiner 29-jährigen Frau kam, schlug er sie mehrfach, würgte und bedrohte sie. Hierdurch trug sie sichtbare Verletzungen am Kopf, den Armen und am Rücken davon. Auch die beiden Kinder wiesen leichte Verletzungen auf. Die Mutter nahm mit ihnen selbständig ärztliche Hilfe in Anspruch. Der 31-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.