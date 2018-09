Mannheim. (pol/fhs) Über den Hinterhof gelangte der Täter am Dienstag zwischen 10.45 und 16.20 Uhr in das Mehrfamilienhaus an der Cannabichstraße.

Er brach die Wohnungstür auf und durchsuchte er die Räume nach Brauchbarem. Aus einer Tasche stahl der Einbrecher Bargeld in Höhe von über 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden lässt sich nach Angaben der Polizei bisher nicht genau beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.