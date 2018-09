Mannheim-Neckarstadt. (ots) Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in der Waldhofstraße. Ein 45-jähriger Auto-Fahrer aus Heidelberg fuhr aus Unachtsamkeit auf ein Auto auf, dass an einer roten Ampel gehalten hatte. Bei dem Aufprall wurde das wartenden Auto auf zwei davor stehende Autos geschoben, die ebenfalls beschädigt wurden.

Bei dem Unfall wurden sieben Personen leicht verletzt. Darunter waren auch zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren, die in zwei Autos saßen. Sie kamen zur ambulanten Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.