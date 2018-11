Mannheim. (pol/rl) Einen brennenden Mülleimer meldete ein Zeuge in der Nacht zum Dienstag, 1. Juli, gegen 2.15 Uhr im Bereich Schulstraße und der Wacholderstraße. Laut Polizei war der Eimer beim Eintreffen der Streife fast ganz abgebrannt. Auch in der Adlerstraße und der Fischerstraße wurden mehrere Glas- und Altkleider-Container angezündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Container schnell löschen. Die Hitze der Flammen beschädigte dabei zwei in der Nähe geparkte Autos - einen Opel Vectra und einen Nissan Micra. Bereits auf der Anfahrt hatte die Feuerwehr im Bereich der Rathausstraße und Fischerstraße einen brennenden Müll-Behälter entdeckt und gelöscht.

Nach kurzer Fahndung nahm eine weitere Polizeistreife zwei 15-Jährige in Höhe der Schiller-Schule fest. Diese hatten ein Feuerzeug und Brandbeschleuniger bei sich. Die Jugendlichen gaben schnell zu, die Feuer aus Langeweile gelegt zu haben. Außerdem hätten sie auch am Sennteich-Platz einen Container mit Altkleidern angezündet. Die beiden Brandstifter wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen gegen das in Alt-Neckarau wohnende Duo hat der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Neckarau übernommen.