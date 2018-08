Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Eine Frau parkte mit Auto laufendem Motor am Dienstagnachmittag in der Ludwig-Beck-Straße. Ein Mann trat gegen 16.30 Uhr an das Auto und forderte die Frau auf, den laufenden Motor abzustellen. Als diese sich weigerte, kam es erst zum Wortgefecht, dann griff der Mann ins Wageninnere und packte die Frau im Gesicht. Danach ging er weg. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/833970 zu melden.