Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagmittag, 27. Juni, ein Kleinkind schwer verletzt. Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer bog gegen 11.30 Uhr vom Metro-Parkplatz nach rechts in die Floßwörthstraße ab. Auf der Floßwörthstraße war eine 43-jährige Auto-Fahrerin in Richtung Voltastraße unterwegs. Mit ihr im Auto saß ein Kleinkind. Als die Frau einen Traktor überholte, kollidierte sie dem gerade abbiegenden Skoda-Fahrer. Durch die Kollision mit dem Skoda wurde ihr Wagen gegen den Traktor gestoßen. Der Traktor wiederum kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte drei geparkte Fahrzeuge. Es entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Das Kleinkind erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungswagen in die Klinik gebracht.