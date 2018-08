Mannheim-Neckarau. (pol/eka) Am frühen Mittwochnachmittag zeigte sich ein bislang unbekannter Täter auf dem Waldparkdamm in Höhe des Franzosenweges gegenüber zweier Frauen in unsittlicher Weise. Die Frauen im Alter von 25 und 49 Jahren waren gegen 13.15 Uhr mit ihren Hunden unterwegs, als sie auf den Exhibitionisten aufmerksam wurden. Dieser stand am Waldrand, hatte die Hosen heruntergezogen und onanierte. Als die Spaziergängerinnen in seine Nähe kamen, wendete er sich diesen zu, wobei er seine Handlungen fortsetzte und ihnen ein Stück mit heruntergelassenen Hosen folgte. Die erschrockenen Frauen gingen zügig weiter und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen braunen Teint sowie einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Nylonjacke, grauen Jogginghosen, Turnschuhen und trug eine helle Mütze. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 06 21 / 1 74 55 55 in Verbindung zu setzen.