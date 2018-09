Mannheim. Beim Verlassen einer Parkgarage auf dem Jungbusch übersah eine junge Autofahrerin einen Motorradfahrer am Montagabend, 26. August. Laut Polizei wollte die 22-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis in die Neckarvorlandstraße abbiegen und übersah hierbei an der Ausfahrt den 39-jährigen Motorradfahrer. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 39-Jährige die Schulter brach. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin kam mit einem Schock davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. (pol)