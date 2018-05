Mannheim-Neckarau. (pol/eka) Schwer verletzt wurde am Montag, gegen 5.30 Uhr, ein 56-jähriger Motrorradfahrer, als er beim Einfädeln von der Neckarauer Straße auf die Rhenaniastraße aus ungeklärten Gründen stürzte und mitsamt seinem Motorrad an einen Metallpfosten geschleudert wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.