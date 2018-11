Mannheim. (pol/mün) Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Mannheim-Schönau schwer verletzt. Der Mann war kurz vor 16 Uhr in der Königsberger Allee unterwegs, als aus einer Seitenstraße, der Heilsberger Straße, eine 54 Jahre alte Autofahrerin einbog. Laut Polizei kam die Kawasaki nach der Kollision auf den Gehweg ab und der Fahrer stürzte zu Boden.

Der Mann wurde schwer verletzt, die Autofahrerin zog sich leichtere Verletzungen zu. Beide wurden nach der medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei melden.