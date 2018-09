Mannheim. (pol) Im Stadtteil Lindenhof wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag an mindestens 14 Fahrzeugen ein oder mehrere Reifen platt gestochen. Der oder die Täter hatten es nach Angaben der Polizei auf geparkte Autos in der Schwarzwaldstraße und im Waldparkdamm abgesehen. Die Ermittler des Bezirksdienstes des Polizeireviers in Neckarau bitten eventuelle weitere Geschädigte, aber auch Personen die in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen 7.15 Uhr im Stadtteil Lindenhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um telefonische Meldung unter 06 21/83 39 70.