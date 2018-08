Mannheim. (pol/pad) Zeugen eines Raubüberfalls auf ein Schnellrestaurant am Alten Meßplatz in der Nacht zum Montag sucht derzeit das Kriminalkommissariat Mannheim.

Laut Polizeibericht kam gegen 2.10 Uhr ein mit Wollmütze maskierter Mann in die Restaurantfiliale, bedrohte den 25-jährigen Filialleiter mit einer dunklen Pistole und forderte ihn auf die Tageseinnahmen herauszugeben. Nachdem der Leiter ihm das Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Täter Richtung Neckarufer.

Der Täter ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 25 Jahre alt hat eine kräftige Statur und hellbraune Augen. Er trug eine blaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarz-weiße Sportschuhe. Er war mit einer dunklen Pistole bewaffnet.

Personen, die Hinweise zur Identität des Gesuchten machen können oder die Zeuge des Überfalls wurden, werden gebeten, die Polizei unter 0621/174-0 anzurufen.