Mannheim. Am morgigen Samstag, 8. Juni, findet der alljährliche MLP Marathon statt. Die Läufe starten am Samstag vor dem Rosengarten um 17.25 Uhr mit dem Bambini-Lauf und um 19 Uhr mit dem Marathon. Zielankunft ist ebenfalls der Rosengarten, Marathon-Ende wird um 0.30 Uhr sein.

Verschiedene Straßensperrungen sollen einen störungsfreien und reibungslosen Aufbau und Ablauf der Großveranstaltung garantieren. Entsprechende Beschilderungen werden rechtzeitig aufgestellt und enthalten genaue Hinweise auf die jeweilige Gültigkeit. Die Polizei wird die gesperrten Bereiche nach Eintreffen des letzten Läufers sukzessive wieder für den Verkehr freigeben.

Der Friedrichsplatz ist am Samstag, 8. Juni, ab etwa 14 Uhr bis Sonntag, 9. Juni, mittags komplett gesperrt. Die Zu- und Abfahrt der Parkhäuser am Wasserturm und am Rosengarten ist am 8. Juni ab 14 Uhr sowie in N 7, N 1, N 2 (Stadthaus), C 1/C 2, D 3, D 5, F 3, Q 6 und in Q 7 ab 17 Uhr nicht bzw. nur noch eingeschränkt möglich.Die Zu- und Abfahrt der Tiefgarage am Wasserturm auf der Seite des Maritim Hotels ist nach Veranstaltungsende über die Tattersallstraße wieder möglich.

Großplakate informieren über die für das Parken gesperrten Bereiche. Die Stadtverwaltung bittet alle motorisierten Anwohnerinnen und Anwohner und alle Besucherinnen und Besucher der Großveranstaltung, sich vor Ort zu informieren und, um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden, in den genannten Verbotsbereichen kein Fahrzeug zu parken, Auch die Haltverbote werden überwacht, dort parkende Fahrzeuge müssen sonst entfernt werden.

Jederzeit befahrbare Ausweichstrecken sind die Neckarbrücken und die Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein. Luisenring und Friedrichsring/Collinistraße sind ebenfalls frei.

Die städtische Verkehrsüberwachung ist am Veranstaltungstag über die Marktplatzwache im Alten Rathaus F 1 bis 23.30 Uhr unter der Rufnummer 0621 293-2933 zu erreichen, die Hotline des Veranstalters unter 0176 22943878. Die Hotline der Polizei ist am 7. Juni von 8 bis 16 Uhr und am 8. Juni ab 9 Uhr unter der Nummer 0621 174-6500 geschaltet. (RNZ)