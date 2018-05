Mannheim. (pol) Ein Mann zog am Mittwochvormittag laut grölend mit einer Pistole in der Hand durch die Mittelstraße. Nach Angaben der Polizei teilte eine Zeugin dies kurz nach 9 Uhr mit. Insgesamt acht Polizeistreifen fahndeten nach dem zunächst Unbekannten. Schon nach kurzer Zeit wurde der Mann, ein 41-jähriger Neckarstädter, in einer Gaststätte in der Lupinenstraße angetroffen und festgenommen. Die Pistole, die nicht geladen war, stellte sich als eine waffenscheinpflichtige Luftdruckpistole herausstellt. Diese wurde sichergestellt.

Der 41-Jährige stand laut Polizeimeldung unter Alkoholeinfluss stand - es wurden über 1,4 Promille gemessen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Nach der Untersuchung eines Arztes wurde der zudem kranke Mann in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.