Mannheim. (pol/eka) Ein 31-Jähriger ging am späten Abend in einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt auf mehrere Polizeibeamte los. Der aus dem Südbadischen stammende Mann sollte gegen 22.15 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen im Bereich des Quadrats H 4 kontrolliert werden. Unter dem Vorwand seinen Ausweis aus dem Auto holen zu wollen, setzte sich der Mann von der Gruppe ab, um dann vor der Polizei zu flüchten. Zwei Beamte des Polizeireviers Innenstadt hefteten sich sofort an seine Fersen und verfolgten ihn bis in eine Gaststätte im Quadrat H 1. Nachdem sie den Flüchtenden gestellt hatten, forderten die Uniformierten erneut die Herausgabe seiner Papiere. Doch anstatt seinen Ausweis zu zeigen, griff der Mann die Polizisten an und widersetzte sich seiner Festnahme auf derart heftige Weise, dass bis zum Eintreffen weiterer Verstärkung ein 37-jähriger Gast den Ordnungshütern zu Hilfe kommen musste.



Erst mit der Unterstützung von vier weiteren Polizeibeamten gelang es, die Situation unter Kontrolle und den Mann zur nahen Polizeiwache zu bringen.

Fazit: Vier Verletzte, darunter der 37-jährige die Polizei unterstützende Helfer, zerstörtes Gaststätteninventar, u.a. Teile eines gläsernen Thekenaufbaus, sowie eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, soll der Beschuldigte noch in den Nachmittagsstunden des Mittwochs Marihuana konsumiert haben. Eine weitere mögliche Erklärung für das gezeigte Verhalten: Der Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht.