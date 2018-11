Mannheim. (pol/sbl) Bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Luzenberg wurden am Montagmorgen drei Personen schwer veletzt.

Laut Polizeibericht stand der 58-jährige Fahrer eines Fiat Uno gegen 08:40 Uhr an der Kreuzung Luzenbergstraße/Untermühlaustraße an einer roten Ampel, als ihm ein 32-jähriger VW-Fahrer nahezu ungebremst ins Heck fuhr. Die Wucht des Zusammenpralls war so heftig, dass beide Fahrzeugführer sowie der 51-jährige Beifahrer im Fiat schwer verletzt wurden. Alle drei Beteiligten wurden nach medizinischer Erstversorgung stationär in Mannheimer Krankenhäuser aufgenommen.



Der Hauptgrund des Unfalls dürfte wohl übermäßiger Alkoholkonsum des VW-Fahrers liegen. Ein Alkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen über 1,5 Promille. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mindestens 9.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme-West ermitteln.