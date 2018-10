Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Ausfällig und rabiat wurde eine 62-jährige Frau gegenüber einem Taxifahrer am späten Dienstagabend, 20. Mai. Die Neckarstädterin stieg gegen 23.30 Uhr in Neckarau in das Taxi des 35-jährigen Fahrers. Nach kurzer Zeit, begann sie erst den Fahrer zu beschimpfen, später kratzte sie ihn und schlug auf ihn ein. Auf der Südtangente eskalierte die Situation schließlich: Die 62-Jährige zog den Geschädigten an den Haaren, riss ihm die Brille vom Kopf und zerstörte sie. Der Taxifahrer hielt an und rief die Polizei.

Als die Polizei eintraf beleidigte sie auch die Beamten auf das Übelste mit Begriffen aus der Gossensprache - nicht nur vor Ort, sondern auch auf dem Weg zum Revier und später in der Dienststelle. Ein möglicher Grund für die "Aussetzer" der Mannheimerin könnte übermäßiger Alkoholgenuss sein: Beim Alko-Test pustete die Frau fast 2,2 Promille. Die Nacht durfte sie in einer Gewahrsamszelle verbringen und dort ihren Rausch ausschlafen. Zudem muss sie sich auf Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung einstellen.