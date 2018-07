Mannheim. (pol/mün) Zu einem Fahrzeug-Brand im Mannheimer Stadtteil Schönau wurden am späten Mittwochabend Polizei und Feuerwehr gerufen. Gegen 22.50 Uhr war auf dem Parkplatz gegenüber des Anwesens Friedrich-Dürr-Straße 23 ein weißer VW Passat mit Mannheimer Zulassung aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Als die Retter am Ereignisort eintrafen, stand die Limousine bereits in Vollbrand. Das Auto war nicht mehr zu retten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 9.000 Euro. Wenigstens gelang es, einen unweit geparkten Mercedes noch wegzufahren, dass an diesem Fahrzeug nur geringer Sachschaden entstand.

Ob ein dunkel gekleideter Mann, der wenige Minuten vor Brandausbruch an dem Fahrzeug gesehen wurde, etwas mit dem Feuer zu tun haben könnte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, denen der etwa 1,8 bis 1,9 Meter große Mann ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-5555 zu melden. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.