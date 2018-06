Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Bereits vor einer Woche, 7. Januar, hatte sich ein 48-jähriger Mann gegen 7.15 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 zwischen den Haltestellen Holbeinstraße und Lessingstraße vor einer 19-jährigen Frau unsittlich entblößt. Am Mittwochmorgen, 14. Januar, fiel der Tatverdächtige einem der mit den Ermittlungen befassten Beamten des Dezernats für Sexualdelikte in einer Straßenbahn bei Seckenheim auf. Nachdem der Polizist Verstärkung angefordert hatte, klickten gegen 7.30 Uhr an der Haltestelle Schloss in der Mannheimer Innenstadt die Handschellen. Hintergrund Information Die Polizei rät bei Antreffen eines Exhibitionisten, folgende Verhaltenstipps zu beachten: Rufen Sie per Handy schnellstmöglich die Polizei. Machen Sie andere Personen, wie den Straßenbahnfahrer auf die Situation aufmerksam. Er kann über die Leitstelle der Verkehrsbetriebe ebenfalls die Polizei verständigen. Erstatten sie umgehend Strafanzeige! Information Die Polizei rät bei Antreffen eines Exhibitionisten, folgende Verhaltenstipps zu beachten: Rufen Sie per Handy schnellstmöglich die Polizei. Machen Sie andere Personen, wie den Straßenbahnfahrer auf die Situation aufmerksam. Er kann über die Leitstelle der Verkehrsbetriebe ebenfalls die Polizei verständigen. Erstatten sie umgehend Strafanzeige!

Laut Polizeibericht benutzte der 48-Jährige öfters öffentliche Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu kommen. Auf dem Hinweg nahm er an seinem Wohnort in Sandhausen einen Bus der Linie 720 beziehungsweise 721, um zum Hauptbahnhof Heidelberg zu fahren. Ab dort stieg er in die Linie 5, wechselte dann am Hauptbahnhof Mannheim in eine Straßenbahn der Linie 1 und fuhr bis zur Haltestelle Dannstadter Straße.

Nach Feierabend nutzte der Mann wiederum die Linie 1 bis zum Hauptbahnhof Mannheim, fuhr von dort aber mit der S-Bahn bis zur Haltestelle St Ilgen/Sandhausen und dann mit einem Bus der Linie 725 nach Hause.

Gelegentlich benutzt der 48-Jährige auch ein silberfarbenes BMW-Cabrio mit schwarzem Dach und HD-Kennzeichen.

Da die Kriminalpolizei davon ausgeht, dass der Festgenommene für weitere sexuelle motivierte Straftaten in Betracht kommt, bittet sie eventuelle weitere Geschädigte sich unter der 0621/174-5555 zu melden.