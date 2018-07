Mannheim. (pol) Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Rollbühlstraße und "Auf dem Sand" ereignete. Laut Polizei war ein 35-jähriger Opel-Fahrer kurz nach 16 Uhr auf der Rollbühlstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und soll an der Kreuzung "Auf dem Sand" eine rote Ampel überfahren haben. Direkt danach kollidiert er mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Suzuki-Fahrer, der bei Grün nach links in die Straße "Auf dem Sand" abbiegen wollte.

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik. Ihre Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für rund eine Stunde blockiert. Der Verkehr wurde bis gegen 17 Uhr von Polizeibeamten geregelt. Der Straßenbahnverkehr der Linien 4 und 5 sowie der Busverkehr der Linie 50 war rund 15 Minuten unterbrochen.

Zeugen melden sich bitte unter der 0621/174-4045 bei der Polizei.