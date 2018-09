Mannheim. (pol/mün) Durch einen leichten Schmorbrand an einem Lüfter zog am Freitagnachmittag starker Rauch aus der Lüftungsanlage eines Bekleidungsgeschäftes in der Mannheimer Innenstadt. Das führte gegen 15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr im Quadrat R1 und auch der Straßenbahnverkehr musste zeitweise von und zur Neckarstadt unterbrochen werden.

Nach rund eineinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehr hatte das Schmoren eingedämmt - die Straßenbahnen konnten wieder fahren.

Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.