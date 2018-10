Mannheim. (pol/pad) Bereits am 7. März überfiel ein mit Kapuze und Basecap maskierter Täter gegen 21.45 Uhr die Aral-Tankstelle in der Neustadter Straße in Käfertal. Laut Polizei drohte der Täter der 47-jährigen Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, das Bargeld herauszugeben. Nachdem die Frau, die allein in der Tankstelle arbeitete, die Kasse geöffnet hatte, entnahm der Mann eine noch immer unbekannte Summe Bargeld und flüchtete dann in einem roten Kombi mit Freiburger Kennzeichen.

Obwohl sofort umfangreiche überregionale Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Mittlerweile konnte jedoch bei der Auswertung der Videoaufzeichnung ein Foto des Täters gesichert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.