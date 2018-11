Mannheim. (pol/mün) Zwei 22 und 23 Jahre alte Männer sollen am frühen Samstagmorgen eine 28-Jährige belästigt und sie und ihren Freund angegriffen haben.

Nach Angaben der Polizei belästigten die beiden Männer die Frau in einer Gaststätte in der Kaiserringpassage in Mannheim. Später dann sollen sie auf die Frau eingetreten haben. Als ihr 40-jähriger Freund ihr zu Hilfe kam, wurde er laut Polizei von beiden Männern mit Fausthieben traktiert und erlitt hierbei einen gebrochenen Unterkiefer und ein Platzwunde. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen führt das Polizeirevier Oststadt.