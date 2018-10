Mannheim. (pol/rl) Eine schwangere Katze war am Montagmittag aus einer Wohnung in der Katharinenstraße ausgebüxt und löste bei der Polizei eine "Großlage" aus. Die in zwei Wochen Nachwuchs erwartende Katze, verschanzte sich im Motorraum eines vor dem Haus geparkten Autos. Alle Versuche sie herauszuholen schlugen fehl: Weder das Locken mit Leckerlis noch das Besprühen mit Wasser hatten Erfolg.

Die Halterin des Autos befand sich im Urlaub. Auch eine Autowerkstatt in Nähe sah sich nicht in der Lage, die Motorhaube ohne größeren Schaden zu öffnen. Bevor letztlich ein Abschleppdienst das Auto anheben sollte, konnte eine schlanke, junge Frau unter den Wagen kriechen. Sie bekam die Katze neben dem Motor zu fassen, befreite sie und übergab sie den glücklichen Besitzern. Laut den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kamen bei dem Einsatz weder die Katze noch das Auto zu Schaden.