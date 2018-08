Mannheim. (pol/mün) Eine 30-jährige Frau wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Nachhauseweg im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West überfallen. Die junge Frau lief gegen 2.30 Uhr vom Marktplatz in Richtung Neckarstadt, teilt die Polizei mit. Auf Höhe des Anwesens Dammstraße 19 packte ein Mann sie von hinten und ließ die Frau nicht mehr los. Dennoch gelang es der Mannheimerin sich loszureißen und ihren Heimweg fortzusetzen. Doch bereits nach wenigen Metern hatte der Unbekannte die Frau wieder eingeholt. Er hielt sie an beiden Armen fest und bedrängte sie. Die Geschädigte, die es in zunehmendem Maße mit der Angst zu tun bekam, versuchte den Mann immer wieder von sich zu stoßen und schrie immer lauter, dass der Unbekannte sie gehen lassen solle.

Schließlich hörte sie aus einem Fenster in der Nähe einen Mann rufen, dass er die Polizei verständigen werde. Auch mindestens eine Anwohnerin der Dammstraße muss auf den Vorfall aufmerksam geworden sein: Auch sie habe aus dem Fenster gerufen, dass sie nun die Polizei informieren werde.

Am späten Sonntagabend ging die Geschädigte zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Bei dem Gerangel mit dem Mann hatte sich die Geschädigte den rechten kleinen Finger gebrochen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Vermutlich sei er Schwarzafrikaner, etwa 23 bis 25 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, sehr schmal bzw. schlank. Er habe kurzes, krauses, schwarzes Haar, eher ein rundliches Gesicht mit weit auseinander stehenden Augen und Segelohren. Bekleidet sei er mit langen dunklen Jeans und einem weiß-grünen T-Shirt gewesen.

Den Angaben des Opfers zufolge wirkte der Fremde "zugedröhnt", sein Blick sei leer gewesen, heißt es im Polizeibericht.