Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Bibienastraße wurde am Montag ein jugendlicher Kraftradfahrer leicht verletzt.

Der 16-Jährige war laut Polizeibericht gegen 14.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 54-jährigen Mannheimers kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Pkw-Fahrer, der die Lange-Rötterstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr, das Rotlicht seiner Ampel. So kam es noch im Kreuzungsbereich zum Zusammenprall mit dem Zweiradfahrer. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Mit mehreren Schürfwunden und Prellungen kam er in ein Mannheimer Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (pol/strö)