Mannheim. (pol/mün) Wegen des Verdachts der Brandstiftung in Mannheim-Vogelstang wird gegen mehrere Jugendliche ermittelt. Die Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sollen am späten Mittwochabend in einen leerstehenden Bungalow im Görlitzer Weg Unrat und Papier angezündet haben, wie die Polizei mitteilt.

Ein Nachbar entdeckte gegen 23.45 Uhr die Rauchschwaden und sprach die Jugendgruppe aktiv auf ihr Verhalten an. Während einige von ihnen das Weite suchten, wurden drei Jungs von der schnell eintreffenden Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen.

Die Feuerwache Nord und die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt waren schnell am Einsatzort und konnten das Feuer, das offenbar im Untergeschoss gelegt worden war, löschen, ohne dass es größeren Schaden anrichten konnte.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde bereits mehrfach Feuer in dem Bungalow gelegt, weshalb das Haus mittlerweile komplett unbewohnbar ist. Ob die Jugendgruppe auch für diese Brände verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

In ihren ersten Vernehmungen schwiegen die Verdächtigen zum Tatvorwurf. Sie wurden anschließend von ihren Eltern auf der Polizeiwache abgeholt.