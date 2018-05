Mannheim. (pol/rl) Das Wort "Nein" in türkischer Sprache sprühten mehrere Frauen am Sonntagabend auf die Straße und mehrere Gebäude. Laut Polizei handelt es sich um 55 Schmierereien, teilweise in einer Größe von 50 mal 100 und 50 mal 200 Zentimeter, welche sich vom Willy-Brandt-Platz über den Kaiserring und die Quadrate M7/N7 bis nach O6/P3 erstrecken.

Zum ersten Mal wurden die Schmierereien gegen 20.45 Uhr entdeckt. Der Grund für die Schmierereien bedarf noch weiterer Ermittlungen. Die Täter wurden als weibliche Jugendliche beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 0621/174-5555 zu melden.