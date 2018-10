Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Zwei Unbekannten schlugen in der Innenstadt am späten Donnerstagabend zwei andere junge Männer zusammen. Die beiden 23 und 22 Jahre alten Opfer waren gegen 21.20 Uhr im Quadrat O 2 unterwegs, als sie von den beiden Tätern angegangen und mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurden. Selbst als die Geschädigten auf dem Boden lagen, traten die beiden Männer laut Polizeibericht weiter auf sie ein. Erst als eine junge Frau dazwischenging, ließen die Angreifer von ihren Opfern ab und flüchteten Richtung N-Quadrate. Der 23-jährige Ludwigshafener und sein 22-jähriger Begleiter aus dem Rhein-Neckar-Kreis kamen nach medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser.

Wie die Ermittlungen der Polizei bislang ergaben, waren die beiden Männer mit 1,6 beziehungsweise mehr als 2,2 Promille erheblich alkoholisiert. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Eine weitere Zeugin gab an, sie glaube, einen der Täter zu kennen. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.