Mannheim-Innenstadt. (pol) Zu einer Schlägerei kam es vor einer Gaststätte am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr im Quadrat R 3. Vier Männer im Alter von 42, 32 und 28

Jahren hatten in der Gaststätte verschiedene Gäste angespuckt. Der Inhaber und die Türsteher hatten die vier Männer daraufhin rausgeworfen. Dabei griffen die vier Männer die Türsteher mit Schlägen und Tritten an. Einer der Türsteher bekam eine Whiskey-Flasche auf den Hinterkopf geschlagen.

Insgesamt vier Streifenwagen-Besatzungen waren im Einsatz, um die Schlägerei zu beenden. Alle Beteiligten der Auseinandersetzung wurden leicht verletzt, zwei Personen mussten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die vier Schläger bekommen nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.