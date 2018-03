Mannheim. (pol/sbl) Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nacht zum Dienstag gegen 1:25 Uhr in einen Delikatessenladen im Quadrat P3 eingebrochen ist. Über ein Fenster drang der Täter in das Geschäft ein und machte sich im Verkaufsraum an der Kasse zu schaffen. Dabei wurde er von zwei Passanten auf frischer Tat ertappt und floh in Richtung Q3/Q2. Die Kasse ließ er im Laden zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Täterbeschreibung

Die Passanten beschrieben den Einbrecher als männlich und etwa 40 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rotes Polo-Shirt, dunkle Jeans und braune Schuhe.



Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621/1258-0 zu melden.