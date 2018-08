Mannheim-Innenstadt. (pol/sbl) Einen Unfall mit vermutlich über 12.000 Euro Sachschaden verursachte am frühen Montagmorgen ein flüchtiger Audi-Fahrer in den Innenstadtquadraten. Der Audi fuhr gegen 1.30 Uhr zwischen den Quadraten L1 und M1 in Richtung Kaiserring. In Höhe von L2 kam der Audi-Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Anschließend flüchtete er in Richtung M3a.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Das Unfallfahrzeug mit ausländischem Kennzeichen konnte wenig später im Quadrat M5 aufgefunden werden. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zeugen konnten lediglich beobachten, dass das Fahrzeug von einer männlichen Person gesteuert wurde.



Weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621/174-4045 zu melden.