Mannheim-Innenstadt. (pol/sfa) Zu einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle kam es am Donnerstagnachmittag, 13. November. Dabei erlitt ein Mann schwere Verletzungen. Laut Polizeibericht betrat gegen 14.50 Uhr ein 41-jähriger Bauarbeiter die Verschalung einer Zwischendecke, die daraufhin nachgab. Der Mann stürzte vier bis fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich beim Aufprall schwer.

Nach notärztlicher Erstversorgung kam der 41-Jährige in ein Ludwigshafener Spezialkrankenhaus. Laut Polizei erlitt er Verletzungen an der Wirbelsäule und in der Bauchhöhle. Lebensgefahr konnte der behandelnde Notarzt nicht ausschließen.