Mannheim. (pol/eka) Nach einem Exhibitionisten fahndet derzeit das Dezernat für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats in Mannheim. Am frühen Mittwochnachmittag, gegen 14.05 Uhr stieg ein etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann zusammen mit zwei Mädchen an der Straßenbahnhaltestelle "Wasserturm" in eine Straßenbahn der Linie 2 mit Fahrtziel Feudenheim ein.

Der Unbekannte nahm auf einem Einzelsitz in unmittelbarer Nähe der beiden Schülerinnen Platz. Im Verlauf der Fahrt suchte er Blickkontakt zu den 13 und 14 Jahre alten Geschädigten, zog seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Auch nachdem die Mädchen den Sitzplatz gewechselt hatten, bemühte sich der Täter, Blickkontakt zu halten, bevor er an der Haltestelle "Neckarplatt / Sellweiden" aus dem Schienenfahrzeug ausstieg und verschwand.

Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß; zwischen 25 und 35 Jahren alt; sportliche Figur; schwarze Haare, blonder Stoppelbart. Bekleidet war der Mann mit einem Pullover, einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Wollmütze. Zudem trug er eine schwarze Sonnenbrille und führte einen blau/roten Rucksack mit sich.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls oder Personen, die anhand der übermittelten Beschreibung Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter Telefon 06 21/1 74 55 55 anzurufen.