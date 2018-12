Mannheim-Neuostheim. (pol/eka) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Sparkassenfiliale auf dem Maimarktgelände ein. Die Unbekannten stemmten gegen 2.30 Uhr zunächst ein Loch ins Dach eines Gebäudes links des Haupteingangs zum Maimarktgelände und stiegen anschließend in den Schalterraum der nur bei Veranstaltungen betriebenen Sparkassenfiliale ein. Hier versuchten sie vergeblich, den Geldautomaten mit brachialer Gewalt aufzubrechen.

Offenbar wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Hierbei ließen sie einen Hydraulikspreizer und weiteres Werkzeug zurück. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefonnummer 06 21/1 74 55 55 zu melden.