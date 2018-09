Mannheim. (pol/eka) Zwei Frauen waren am Mittwoch kurz nach 17 Uhr im Bereich der Schleuse, Neckarplatt in Feudenheim mit ihren Hunden unterwegs, als ihnen eine unbekannte Frau, die ebenfalls einen Hund ausführte, entgegenkam. Die nicht angeleinten Hunde der beiden Frauen nahmen das kleine Tier der Unbekannten wahr, was die Halterin sogleich veranlasste, ihr mitgeführtes Reizgas/Pfefferspray gegen die Hunde einzusetzen. Als die 67-Jährige die Unbekannte auf ihr Verhalten ansprach, sprühte diese auch in ihr Gesicht. Unmittelbar nach dem Vorfall setzte die unbekannte, circa 30 Jahre alte Frau ihren Weg fort. Die 67-Jährige suchte zur Behandlung sofort einen Arzt auf und erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei.

Sie beschrieb die unbekannte Hundehalterin wie folgt: Sie soll circa 30 Jahre alt und schlank sein, 1,70 Meter groß. Sie hat kürzere, blonde, lockige Haare und trug einen hellen Wintermantel, Hose und Stiefel. Bei dem Hund könnte es sich um einen Malteser mit weiß-schwarzem Fell gehandelt haben. Passanten, die auf den Vorfall im Bereich der Schleuse am Mittwoch aufmerksam wurden und Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefonnummer 0621/718490 in Verbindung zu setzen.